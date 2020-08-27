Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил Шадринск (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков провел встречу с оппозиционерами в Шадринске, который называют протестным городом. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, на нем присутствовало около 10 человек. Подробности встречи рассказал участник встречи правозащитник Александр Андрюков.

«Разговор прошел очень конструктивно, обсудили многие конфликтные вопросы. Главное, губернатор услышал нас, и поручил создать Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В него войдут активные представители муниципалитетов», — отметил представитель оппозиции Андрюков.

Он добавил, что Совет будет действовать при департаменте информационной и внутренней политики. Собираться он будет раз в 3 месяца для обсуждения актуальных проблем. «Губернатор акцентировал, что общественников необходимо привлекать к контролю за ходом ремонтов», — пояснил Андрюков.

Еще один шадринец, пожелавший не называть имя, сказал, что на встрече обсудили одну из последних проблем города — ремонт крыш. Глава региона поручил взять эти вопросы на контроль. На следующей неделе в Шадринск приедет комиссия Фонда капремонта. Они будут улаживать вопросы с владельцами квартир, которые затопило дождями.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Курган назвал Шадринск «электорально значимой территорией». В середине августа полпред президента в УрФО Николай Цуканов признал Шадринск одним из очагов конфликтности на выборах в округе.