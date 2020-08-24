24 августа 2020

Курганский губернатор едет в самый протестный город

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Конференция ЕР. Курган. , шумков вадим, конференция единой россии
Вадим Шумков раскритиковал работу властей Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Губернатор Курганской области Вадим Шумков до конца недели посетит город Шадринск, известный активностью оппозиции и политическими скандалами. Об этом он заявил на партийном форуме «Энергия развития», участие в котором принял секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Я к вам приезжаю на этой неделе в конце. Либо на сутки, либо на двое», — обратился Шумков к депутату Шадринской городской думы Владимиру Пикалину, выступавшему с докладом, и главе города Виктору Ермишкину. Губернатор подчеркнул, что его визит охватит и сам город Шадринск, и Шадринский район: «Я приеду к вам не с мониторингом, не с контролем. Я приеду как товарищ».

Глава региона отметил, что в этом году на дороги Шадринска выделено в семь раз больше денег, чем в 2018 году, строится набережная, ремонтируется семь школ и детсадов, начинается строительство нового детсада, восстанавливается 12 исторических объектов. «Но я пока не вижу, чтобы это все вы обратили во благо. Нужно людям объяснять, что это делается нами и вами вместе. На мой взгляд, не хватает очень простой вещи — это называется, если говорить по-умному, коммуникациями».

Ранее URA.RU сообщало, что Турчак назвал Шадринск «электорально значимой территорией». «Внимание к этим выборам [в городскую думу] у избирательного штаба будет не меньше, чем к выборам в Курганскую областную думу», — заявил он. В середине августа полпред президента Николай Цуканов признал Шадринск одним из очагов конфликтности на выборах в УрФО. Внутренние конфликты здесь уже привели к отставке председателя гордумы Анатолия Черных.

Ер. Тарчук, необр
Вадим Шумков пообещал приехать в Шадринск после выступления Владимира Пикалина
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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