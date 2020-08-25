Главный единоросс оценил самый протестный курганский город

Выборы в Шадринске (Курганская область), который известен активностью оппозиции и политическими скандалами, должны быть под пристальным вниманием единороссов. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на партийном форуме «Энергия развития» в Кургане.
«Шадринск — электорально значимая территория, второй по величине город в регионе. Внимание к этим выборам у избирательного штаба будет не меньше, чем к выборам в Курганскую областную думу», — сказал в выступлении на форуме Турчак.
Он акцентировал внимание на задачах партии на выборах в сентябре. Результат необходимо закрепить не меньший, чем в предыдущую кампанию в Курганскую городскую думу, где «Единая Россия» показала квалифицированное большинство. Турчак призвал однопартийцев закрепить победу на будущих выборах, несмотря на пандемию.
«Понятно, что за год ситуация поменялась. Пандемия повлияла на социальное самочувствие наших избирателей и в целом на экономическую ситуацию в стране. Тем не менее, я считаю заседание штаба и социология, которую мы сегодня имеем, говорит о том, что мы вправе рассчитывать на положительный результат и большинство голосов», — уточнил секретарь Генсовета «Единой России».
Внутренние конфликты в Курганской области привели к отставке председателя гордумы Шадринска Анатолия Черных. Уральский полпред Николай Цуканов на окружном совещании в Челябинске 14 августа назвал самые проблемные территории в УрФО на предстоящих выборах. Шадринск был назван одним из очагов конфликтности на выборах в УрФО.
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