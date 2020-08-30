30 августа 2020
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В Курганской области стали реже выздоравливать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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От коронаивруса в регионе лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 31 августа подтвердились 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Последние три дня число выздоровевших от коронавируса в области сокращается: с 17 выздоровевших 29 августа до 5 выписанных 31 августа.

«На 31 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 22 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 11 заболевших выявили в Кургане, остальных — в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Варгашинском и Белозерском районах.

С начала пандемии в области выявили 3003 заболевших, 2359 человек выздоровели, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области с 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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