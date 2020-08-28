Германия готова ввести санкции против России из-за Навального

Германия может ввести дипломатические санкции в отношении России из-за госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Германия будет готова выслать из страны сотрудников российского посольства из-за ситуации с Навальным, сообщил Масс во время пресс-конференции в Берлине. По его словам, эта ситуация требует всеобъемлющего и прозрачного расследования, пишет RNS. «Больший вклад в это расследование должна внести Москва», — сказал глава немецкого МИД.
Алексея Навального доставили на лечение в берлинскую клинику «Шарите», после того, как 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. У него обнаружили следы интоксикации. Сейчас блогер находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В Кремле считают, что болезнь могла быть вызвана приемом медикаментов.
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