В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет «бабье лето»

Потепления можно ожидать до начала октября Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Народная примета о наступлении «бабьего лета» 14 сентября не работает. В России такой период может длиться весь сентябрь, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует мнение, что „бабье лето“ начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления», — цитирует Вильфанда ТАСС. По его словам, этот период может начаться с сентября по начало октября. Как отмечает издание, согласно народным приметам, начало «бабьего лета» в России связано с народным праздником — Днем Симеона-летопроводца. Для метеорологов «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона.

Ранее Вильфанд сообщил, что первые пять дней сентября станут аномально теплыми. Температура воздуха будет прогреваться до 23 градусов тепла до 6 сентября. Специалист также отметил, что осадков не ожидается. Он подчеркивал, что народные приметы о погоде сбываются далеко не в каждом случае. Он считает их слишком общими для климата такой большой страны, напоминает агентство Nation News.

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