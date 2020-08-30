Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

Сильного падения рубля осенью ждать не стоит, считает экономист Никита Масленников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Падение рубля осенью продолжаться не будет. Тем не менее, от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, рассказал URA.RU экономист Никита Масленников.

«Что касается ситуации с (повышением цены на) евро, я думаю, что она, во многом, связана с геополитическими факторами. С внутриполитическими обстоятельствами в Беларуси и реакции на это Евросоюза. Я не уверен, что это долгий фактор. По мере того, как финансово-валютные рынки переварят все новости, курсы стабилизируются и евро несколько отступит. Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — объяснил Масленников.

Экономист отметил, что в течение 2020 года еще возможны резкие колебания валюты, но они будут локальными. Это связано, например, с выборами в Америке, а значит и возможным возобновлением санкционной риторики. Тем не менее, рубль сохраняет высокую волатильность и еще улучшит свои позиции, уверен Масленников.

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.

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