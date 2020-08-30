30 августа 2020

В Минздраве РФ объяснили, как защитить школьников от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало учебного года в гимназии №212
Взрослые должны показывать детям пример: носить маски и чаще мыть руки Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Родителям в преддверии 1 сентября дали советы, как защитить школьников от коронавируса. Информацию распространила пресс-служба Минздрава РФ.

«Родители должны проинформировать своих детей о риске заболевания COVID-19 и важности соблюдения мер предосторожности», —цитирует Минздрав Nation News.

В ведомстве отметили, что взрослые должны показывать детям пример: носить маски, мыть руки, минимизировать контакты. Родителям посоветовали контролировать использование ребенком антисептика и мытье рук. В министерстве подчеркнули, что россияне должны знать симптомы COVID-19 и находиться на связи с лечащим врачом. Также специалисты подчеркнули, что важно вести здоровый образ жизни. Желательно отказаться от фаст-фуда, сократить использование гаджетов и делать гимнастику для глаз.

Ранее вирусологи заявили URA.RU, что очное обучение в период коронавируса грозит второй волной распространения болезни в РФ. Жертвами болезни могут стать пожилые родственники учащихся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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