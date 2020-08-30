В Минздраве РФ объяснили, как защитить школьников от коронавируса

Родителям в преддверии 1 сентября дали советы, как защитить школьников от коронавируса. Информацию распространила пресс-служба Минздрава РФ.
«Родители должны проинформировать своих детей о риске заболевания COVID-19 и важности соблюдения мер предосторожности», —цитирует Минздрав Nation News.
В ведомстве отметили, что взрослые должны показывать детям пример: носить маски, мыть руки, минимизировать контакты. Родителям посоветовали контролировать использование ребенком антисептика и мытье рук. В министерстве подчеркнули, что россияне должны знать симптомы COVID-19 и находиться на связи с лечащим врачом. Также специалисты подчеркнули, что важно вести здоровый образ жизни. Желательно отказаться от фаст-фуда, сократить использование гаджетов и делать гимнастику для глаз.
Ранее вирусологи заявили URA.RU, что очное обучение в период коронавируса грозит второй волной распространения болезни в РФ. Жертвами болезни могут стать пожилые родственники учащихся.
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