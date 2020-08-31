На «Уралвагонзаводе» придумали, как улучшить «Армату»

«Уралвагонзавод» создаст новую боевую машину поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной гусеничной платформы «Армата». Об этом сообщил гендиректор концерна УВЗ Александр Потапов.
«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу „Армата“ в калибре 57 мм. В этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», — цитирует Потапова ТАСС.
Он уточнил, что БМПТ на базе танка Т-72 «Терминатор» имеет иностранное звучание, поэтому название новой версии машины будет русифицировано. Глава концерна, в частности, предложил назвать танк «Ильей Муромцем» или «Владимиром Мономахом».
БМПТ «Терминатор» создана на шасси танка Т-72. Машины вооружены 30-мм пушками и противотанковым ракетным комплексом «Атака-Т». «Уралвагонзавод» также производит танк Т-14 «Армата», который является единственной в мире боевой машиной третьего послевоенного поколения. Специалисты Минобороны РФ намерены создать концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить танк Т-14 «Армата».
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