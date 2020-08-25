Минобороны РФ ищет замену уральскому танку «Армата»

«Армата» будет эффективна в бою до 2040-х годов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России создали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить танк Т-14 «Армата». Проект разработан специалистами Минобороны РФ.

Замначальника Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) Евгений Губанов считает, что танк «Армата» будет эффективен в бою до 2040-х годов. Заменить ее должна боевая машина с двухзвенной сочлененной конструкцией, уверен он. «Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищённой бронированной капсуле», — цитирует Губанова News.ru. В средней части боевого модуля разработчики хотят разместить необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания, отметил специалист.

Губанов поделился, что во втором звене будущего танка будет расположен многотопливный газотурбинный двигатель на 3000 лошадиных сил. Он добавил, что в этой же части будут находится воздушные и наземные дроны, которые будут заниматься охраной боевой машины, разведкой и поиском мин. Эта часть будет соединена сцепкой с первой, подчеркнул замначальника НИИИ БТВТ.

Ранее сообщалось, что танк Т-14 «Армата», который производят на свердловском «Уралвагонзаводе», прошел испытания в беспилотном режиме. Это единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко уточнял, что танк имеет железобетонную основу для роботизации бронетехники.

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