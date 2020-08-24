Танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

Танк Т-14 «Армата», который производят на свердловском «Уралвагонзаводе», прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», — передает РИА «Новости» слова представителей УВЗ. Уточняется, что испытания проходили по заказу Минобороны России.
Т-14 «Армата» — единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Ее производят в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Ранее экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко уточнял, что танк имеет железобетонную основу для роботизации бронетехники.
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