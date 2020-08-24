Танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

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Парад Победы на Красной площади. Москва, военная техника, армата, парад победы, красная площадь, 9 мая
Испытания проходили по заказу Минобороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Танк Т-14 «Армата», который производят на свердловском «Уралвагонзаводе», прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», — передает РИА «Новости» слова представителей УВЗ. Уточняется, что испытания проходили по заказу Минобороны России.

Т-14 «Армата» — единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Ее производят в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Ранее экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко уточнял, что танк имеет железобетонную основу для роботизации бронетехники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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