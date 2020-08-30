В семейном бизнесе Бориса Дубровского очередные изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бизнес-структурах семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского произошли новые изменения. Фирму «Имущественный центр» («ИЦ») возглавил сводный брат бывшего главы региона Дмитрий Кравченко. Стоимость бизнеса в «ИЦ» оценивается в 700 млн рублей, собственником является компания на Кипре.

«Дмитрий Кравченко — сводный брат Бориса Дубровского по матери», — сообщил URA.RU источник в окружении экс-губернатора. Кравченко, согласно сервису СБИС, также является владельцем двух охранных предприятий «Пилигрим» и «Этна». По юридическому адресу «ИЦ» в Магнитогорске прописаны его фирмы и фирмы Дубровских.

Ранее собственником «ИЦ» была фирма «Новатек», входившая в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже руководил областью, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). Один процент остался у сына Бориса Дубровского, Александра.

В конце июля и этот процент перешел в собственность «ИЦ». 20 августа директором «ИЦ» стал Дмитрий Кравченко. Уставной капитал фирмы — 647,7 млн рублей. СБИС оценивает активы в 700,9 млн рублей. Фирма не кредитуется и не участвует в торгах.

В июле часть активов группы «Синай», принадлежавших Дубровским, были переоформлены на их доверенных лиц. Дубровский-младший теперь является собственником пяти фирм и возглавляет одну организацию — ООО «Галерея дизайна». Дубровский-старший, ушедший в отставку с поста губернатора в марте 2019 года, по некоторым данным, живет за пределами России. Александр Дубровский не ответил на просьбу URA.RU прокомментировать изменения в семейном бизнесе.

Это самый дорогой актив Дубрлвских СКРИН: сервис СБИС