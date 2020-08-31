Путин обсудил с японским премьером ситуацию по Курилам

Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили возможность подписания мирного договора Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший об уходе в отставку, провели телефонный разговор. В беседе они затронули ситуацию вокруг Курильских островов, сообщает японское издание Kyodo со ссылкой на собеседников в японском правительстве.

«Синдзо Абэ подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами», — передает РИА «Новости» информацию издания. Инициатором разговора выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который захотел пообщаться с российским лидером перед уходом в отставку.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан после Второй мировой войны, Токио ставит условие вернуть острова, сообщает агентство Nation News.

На прошлой неделе Абэ объявил, что принял решение о своей отставке. По его словам, на протяжении восьми лет, которые он занимал должность премьер-министра Японии, ему удавалось справляться с болезнью, а именно с язвенным колитом, однако летом недуг снова дал о себе знать. По словам японского премьера, он сожалеет, что не решил проблему мирного договора с Россией, пишет «Национальное агентство новостей».

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