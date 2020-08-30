Гия Свердловский сделал выбор в войне за наследство вора Гули

Намик Салифов пока не отреагировал на свое раскоронование Фото: «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Единственный в Екатеринбурге вор в законе, 47-летний Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский, не подписал прогон о лишении Намика Салифова, он же Нами Бакинский, воровской короны. Почему — объясняет URA.RU инсайдер.

«Во-первых, после освобождения в 2017 году Гия пытается не привлекать к себе внимания, так как понимает, что находится под надзором полиции. Он не хочет попасть за решетку по новой статье как лидер в криминальной среде. Он даже завел трудовую книжку и трудоустроился», — говорит инсайдер.

Второй причиной он называет родство Гии с бывшим главой криминального мира России Асланом Усояном по кличке Дед Хасан, он приходится ему племянником. А Дед Хасан всегда поддерживал братьев Салифовых. Когда в 2003 году пытались раскороновать Надира Салифова (Гули), Дед Хасан отменил это решение. В 2013 году именно по инициативе Деда Хасана был коронован брат Салифова Намик. Таким образом, Гия и братья Салифовы состояли в клане Деда Хасана. Поэтому Гия не стал подписываться против своего союзника.

Как сообщало URA.RU, ранее появился воровской «прогон», подписанный воровской верхушкой страны во главе с Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и Олегом Шишкановым (Олег Шишкан), в котором объявили, что Намик Бакинский больше не вор — «он есть никто и звать его никак». Причиной этого называют начавшуюся войну за многомиллиардную империю Гули. Таким образом, Свердловскую область, где были сильны позиции Гули, ждет воровская война за передел сфер влияния. Гули был застрелен в Анталии 20 августа своим телохранителем Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский за пять миллионов долларов. Ранее Гули отказался признать власть Шишкана, которого единогласно выбрали главным вором России на воровском съезде в Лужниках в августе 2018-го.