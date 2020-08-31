В Кремле рассказали об использовании резерва для помощи Беларуси

Президенту России Владимиру Путину не понадобиться согласие на использование резерва силовиков в случае дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-кола.
«Это ратифицированные российским парламентом договоры, которые предусматривают обязательства Российской Федерации», — сказал Песков. По его словам, сейчас ситуация в республике находится под контролем.
Ранее Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии. Песков объяснил, что он состоит из частей, которые заняты борьбой с экстремизмом. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция республики обеспокоена словами российского лидера, пишет RT.
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