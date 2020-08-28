В Кремле рассказали о составе резерва для помощи Беларуси

По словам Пескова, у России пока нет необходимости использовать резерв силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Резерв силовиков для помощи Белоруссии состоит из частей, которые заняты борьбой с экстремизмом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-кола.

«Он (резерв — прим. ред.) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике», — рассказал Песков. По его словам, у России пока нет необходимости использовать этот резерв.

Песков подчеркнул, что резерв задействуют, если в Белоруссии под угрозой будет безопасность людей и существование органов госуправления. «Исходим из того, что до такой крайней ситуации обстановка в Белоруссии не дойдет», — добавил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии. Он добавил, что сейчас нет необходимости вводить военных.

Протесты в Белоруссии начались 10 августа, после выборов президента Белоруссии. На них Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие требуют проведения новых выборов в республике.

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