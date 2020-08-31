В Кремле прокоментировали связь ситуаций Навального и Жукова

По мнению Дмитрия Пескова, не стоит объединять эти инциденты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Нападение на экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова и ситуация с блогером Алексеем Навальным не стоит расценивать как звенья одно цепи. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не выстраивал здесь никаких цепочек. Мы не знаем, кто избил Егора Жукова и почему избили этого молодого человека. Правоохранители проводят соответствующие проверки. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — рассказал Песков.

На студента ВШЭ Егора Жукова напали прошлой ночью возле собственного дома. По словам очевидцев, молодого человека сильно избили двое неизвестных.

В июле этого года Жуков являлся одним из участников несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму депутатов. Помимо этого, в июле этого года суд приговорил молодого человека к трем годам условного срока по обвинению в призывах к экстремизму за серию опубликованных им видеороликов.

Также 20 августа при перелете из Томска в Москву стало плохо Алексею Навальному. После экстренной посадки самолета в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Спустя два дня, по решению жены, его для последующего лечения перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили о том, что обнаружили в организме блогера следы интоксикации.

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