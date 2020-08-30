Защитник Ефремова нашел способ развалить уголовное дело

Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обещал устроить разнос стороне обвинения после того, как нашел несоответствие в представленной оппонентами видеозаписи первых минут после ДТП. Об этом он рассказал в интервью НТВ.
«Обратите внимание, вот здесь Ефремов сидит, у него черная обувь. А когда из машины выходит, белые кроссовки», — заявил Пашаев. Он назвал представленную видеозапись фейком.
Ранее актер Никита Джигурда заявил, что видеозапись, представленная обвинением, является монтажом, сообщает телеканал 360. Актер указал на то, что на кадрах видна голая рука водителя, тогда как сам Ефремов был одет в пиджак.
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