Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

Михаил Ефремов может быть виновен в смертельном ДТП Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В момент ДТП актер Михаил Ефремов мог сидеть на пассажирском сидении. Об этом в суде заявил сам Ефремов.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сидении, более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — приводит слова Ефремова «Медуза». Адвокат Ефремова Эльман Пашаев добавил, во время аварии на заднем сидении машины Ефремова также сидел человек.

ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы, напоминает телеканал 360. Автомобиль актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров погиб в больнице. В момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения. Он был отправлен под домашний арест и записывал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего помощь.

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