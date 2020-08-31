Для россиян предложили ввести страховку от безработицы

После реформы уволенным сотрудникам будет гарантирована выплата пособий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России может быть введено страхование занятости, которое могло бы урегулировать сложившуюся систему увольнений сотрудников. Во время пика пандемии коронавируса работодатели вынуждали своих работников покидать должности по собственному желанию, чтобы не выплачивать все необходимые средства. Но реформа снизит расходы компаний и сделает процедуру сокращений более справедливой, считает первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

По задумке единороссов, при сокращении работника работодатель должен своевременно сообщить об этом в службу занятости, и выплату всех выходных пособий возьмет на себя государство. Исаев подчеркнул — страхование дает работнику гарантию, что при увольнении он получит все, что ему причитается. Кроме того, изменения помогут решить проблему с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — пояснил парламентарий.

В пиковые моменты пандемии центры занятости столкнулись с небывалым потоком клиентов Фото: пресс-служба «Единой России»

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов добавил, что система служб занятости в принципе нуждается в глобальном реформировании. В период пандемии ведомства в регионах не справлялись с наплывом заявок, стала очевидна излишняя бюрократизация служб, объяснил политик. К примеру, в случае увольнения в одном регионе человеку необходимо возвращаться в тот субъект, где он прописан, чтобы получить пособие. «Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране», — сказал Неверов.

Также у «Единой России» есть предложения по изменению правил работы с индивидуальными предпринимателями, которым после прекращения деятельности нужно закрывать ИП, чтобы получить пособие. «Может быть, достаточно было бы уведомления налогового органа и органа самозанятости о приостановке деятельности индивидуального предприятия или временном прекращении получения дохода для того, чтобы воспользоваться всеми правами», — сказал Андрей Исаев.

Фонд защиты от безработицы сможет решить и другие проблемы системы занятости Фото: пресс-служба «Единой России»

Тюменский депутат от «Единой России» Николай Токарчук заявил, что предложенные меры своевременны: «Наша основная задача — не только создавать рабочие места, но и обеспечивать центрам занятости населения возможность эффективно и в короткие сроки помогать жителям, обращающимся в поисках работы или за программами переквалификации». Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов добавил: «Следует разработать меры, которые будут препятствовать и теневой занятости, и теневым заработкам. Поскольку были прецеденты, когда люди специально, на некоторое время становились безработными, чтобы получить от государства пособия».

Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены доработать и провести поправки в Трудовой кодекс уже в осеннюю сессию. В Минтруда РФ согласились обсуждать инициативу, предложив проработать ее с профсоюзами и работодателями.