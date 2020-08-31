Вирусолог: школьники несут опасность для родных

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Школьники являются потенциальными переносчиками коронавирусной инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школьники представляют опасность для своих родных как потенциальные переносчики коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов.

«Как бы детей ни рассаживали на уроках, но перемены есть перемены. И если кто-то принесет вирус, то, скорее всего, его раздаст», — заявил Чепурнов. Специалист отметил, что с началом учебного года школьники опасны в качестве переносчиков инфекции для людей старшего возраста.

Ранее в Минздраве РФ в преддверии 1 сентября дали советы, как защитить школьников от коронавируса. В частности, родители должны проинформировать своих детей о потенциальной опасности и обеспечить их средствами защиты от инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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