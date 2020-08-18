Свердловский молочный король отказался от битвы за пост министра

Бизнесмен предпочитает политическим проектам расширение бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмен Сергей Майзель, который владеет бизнесом по производству и переработке молока, отказался от идеи продвигать своих кандидатов на пост главы министерства сельского хозяйства региона, сообщили источники URA.RU. Ранее его считали одним из двух лоббистов, которые намерены повлиять на кадровое решение губернатора Евгения Куйвашева.

На отсутствии какой-либо активности со стороны Майзеля указывают собеседники в министерства АПК региона. «Майзель не пойдет [на пост] сам и не интересуется им [для назначения на должность министра своего представителя]. У него иные приоритеты — в частности, расширение бизнеса и поглощение крупных профильных предприятий на территории области», — утверждают инсайдеры агентства. Сергей Майзель не ответил на звонок и смс от URA.RU.

Помимо Майзеля, своего кандидата на пост руководителя минАПК могут лоббировать и структуры УГМК, утверждают инсайдеры. Ставленником предприятия уже был Илья Бондарев, который позже покинул пост по собственному желанию.

Глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ № 40 Екатеринбурга 22 июля. Губернатор региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким. Прощание с Дегтяревым состоялось 25 июля, его посетили десятки свердловских VIP.