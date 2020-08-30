Тюменцы утверждают, что после карантина билеты на карусели подорожали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменском парке развлечений на Цветном бульваре после карантина выросли цены на аттракционы. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые заметили повышение стоимости билетов. Они считают, что владельцы парка таким образом решили компенсировать упущенную выгоду за простой, который произошел из-за коронавируса.

«Мы с семьей часто ходили до карантина в парк развлечений и очень обрадовались, когда узнали о том, что он снова открывается. Но эта радость была недолгой: мы сразу заметили, что билеты на аттракционы стали стоить дороже, чем до карантина. В среднем, на 20-50 рублей. Разница, конечно, небольшая. Но приятного в этом мало», — заявил один из собеседников агентства на условиях анонимности.

По его словам, в парке после открытия многие аттракционы работу так и не возобновили. Карусели находятся в полуразобранном состоянии. Получить оперативный комментарий в компании «Городской парк культуры и отдыха» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области разрешили возобновить работу бассейнам, кинотеатрам и стационарным аттракционам на свежем воздухе, которые с марта были под запретом из-за режима повышенной готовности. Карантин в регионе продлен до 14 сентября.