Хакеры похитили данные россиян, сдававших тест на коронавирус

Федеральная сеть лабораторий СИТИЛАБ подверглась атаке хакеров, в ходе которой могли быть украдены личные данные пациентов, сдававших тест на коронавирус в нескольких крупных городах России. Об этом во вторник сообщается на сайте организации.
«В настоящее время идет работа по восстановлению работоспособности всех информационных систем. Прием биоматериалов приостановлен до 2 сентября», — сказано на сайте СИТИЛАБ.
Позже появилось дополнительное сообщение, что в ряде городов, в том числе Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Красноярске и ряде других работу удалось восстановить.
«Работа по восстановлению информационных систем в других регионах ведется в круглосуточном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В скором времени все лабораторные комплексы СИТИЛАБ вернутся к полноценному режиму работы», — добавили в лаборатории.
Не уточняется, что стало причиной хакерской атаки, но предполагается, что таким образом могли быть похищены данные по больным коронавирусом. СИТИЛАБ является одной из немногих лабораторий, которая получила разрешение проводить платные анализы на коронавирус.
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