Больше миллиона россиян заразились COVID-19 с начала пандемии

За последние сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За прошедшие сутки 6 318 пациентов выписали из больниц, 123 заболевших скончались. Согласно статистике оперштаба, с начала пандемии в России зафиксировали 1 000 048 случаев заражения COVID-19. 17 299 инфицированных умерли, 815 705 людей выздоровели.
Москва остается лидером по числу зараженных в России. За сутки там выявили 641 случай заболевания. На втором месте находится Санкт Петербург (+185), на третьем — Московская область (+156).
Среди регионов УрФО статистика следующая: Свердловская область — 117, ХМАО — 67, Челябинская область — 71, Пермский край — 57, Тюменская область — 49, ЯНАО — 46, Курганская область — 22.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что окончательно побороть коронавирус COVID-19 удастся в течение нескольких месяцев, передает «Дни.ру». По словам главы столицы, коронавирус удастся победить весной 2021 года, пишет «Утро.ру».
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