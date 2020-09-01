Автор «Ночного дозора» — о Крапивине: «Он — последний из великих»

Смерть писатели Крапивина затронула многих Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, по книгам которого был снят фильм «Ночной дозор», прокомментировал смерть детского писателя Владислава Крапивина. По мнению Лукьяненко, с уходом Крапивина Россия потеряла последнего великого писателя советской эпохи.

«Владислав Петрович был последним из поколения великих советских фантастов, на чьих книгах мы выросли, кто заложил основы современной российской фантастики», — заявил URA.RU Лукьяненко.

Он отметил, что творчество Крапивина неразрывно связано с детьми. «Он не только великий писатель, но и великий педагог — создатель знаменитой „Каравеллы“, — сказал Лукьяненко. — Это человек, который всю свою жизнь посвятил детям и служению детству. Мы потеряли не только писателя — мы потеряли символ той эпохи».

Автор «Ночного дозора» признался, что Крапивин и его книги долгое время были ориентиром для него. «Как и многие другие, я с детства рос на его книгах, правда, не всегда запоминал, кто автор. Но потом, в юности, собрал их воедино — влюбился в его творчество, подражал, — вспоминает Лукьяненко. — Однажды, когда я уже был состоявшимся писателем, мы встретились. Это было удивительное впечатление — увидеть человека, которого ты читал в детстве. Иногда мы общались. В творчестве шли далеко друг от друга, но он всегда был для меня авторитетом».

По словам Лукьяненко, для него уход из жизни Крапивина — огромная потеря: «Безумно грустно. Хочется надеяться лишь на то, что где-то в другом мире, в „мире писателей“ их должны встречать герои их книг. Если это так, то Крапивина ждет множество прекрасных героев».

Писатель Владислав Крапивин скончался в больнице Екатеринбурга рано утром 1 сентября.

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