31 августа 2020

Писатель Владислав Крапивин умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Владислав Крапивин скончался после продолжительной болезни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский писатель Владислав Крапивин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом URA.RU сообщил источник в Минздраве Свердловской области.

Связаться с родственниками писателя на момент публикации новости не удалось, невестка писателя Лариса Крапивина не ответила на звонок.

Крапивина госпитализировали в конце июля с подозрением на инсульт. Впоследствии врачи заподозрили у писателя коронавирус, но первый тест не подтвердил наличие инфекции. В итоге 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было хуже, чем до госпитализации.

После скандала 12 августа писателя вновь доставили в ОКБ № 1, прооперировали и поместили в реанимацию. Затем стало известно, что его состояние улучшилось, писателя перевели в обычную палату. Накануне сам Крапивин просил, чтобы его выписали домой и жаловался, что устал от больницы. Лариса Крапивина рассказывала URA.RU, что состояние писателя менялось «как качели», при этом врачи не называли точный диагноз.

Новость дополняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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