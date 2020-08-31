Писатель Владислав Крапивин умер

Екатеринбургский писатель Владислав Крапивин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом URA.RU сообщил источник в Минздраве Свердловской области.
Связаться с родственниками писателя на момент публикации новости не удалось, невестка писателя Лариса Крапивина не ответила на звонок.
Крапивина госпитализировали в конце июля с подозрением на инсульт. Впоследствии врачи заподозрили у писателя коронавирус, но первый тест не подтвердил наличие инфекции. В итоге 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было хуже, чем до госпитализации.
После скандала 12 августа писателя вновь доставили в ОКБ № 1, прооперировали и поместили в реанимацию. Затем стало известно, что его состояние улучшилось, писателя перевели в обычную палату. Накануне сам Крапивин просил, чтобы его выписали домой и жаловался, что устал от больницы. Лариса Крапивина рассказывала URA.RU, что состояние писателя менялось «как качели», при этом врачи не называли точный диагноз.
Новость дополняется.
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