Авторитеты выступили с новым заявлением после смерти Гули

В борьбе за наследство Гули появились фальшивки Фото: «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Руководители российского криминалитета сделали новое заявление после убийства 47-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

«Ни все вместе, ни каждый по отдельности из воров, упомянутых во вброшенном в СМИ так называемом, „прогоне“ о раскороновании младшего брата Гули, вора в законе Намика Салифова, к этому непричастны. Так же, как и ни один вор в законе не причастен к убийству Гули», — предает слова авторитетов издание. Российские воры, перечисленные в «прогоне», утверждают, что не имеют претензий к брату Гули Намику Бакинскому, который получил в наследство многомиллиардную империю покойного.

Верхушка криминалитета считает, что за убийством Гули стоит родной брат Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского) Намик Джаниев, полковник таможенной службы Азербайджана. Считается, что Ровшан Ленкоранский был убит по приказу Гули, а сейчас произошла кровная месть. Воры уверены, что «прогон» вбросили именно люди Джаниева.

По данным издания, убийца Гули, его телохранитель Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский, уже дал в полиции показания, что убивал по найму. Причем обещанных за убийство пяти миллионов долларов он так и не получил. Киллер пошел на сотрудничество со следствием после того, как узнал, что его должен был ликвидировать сообщник — Амир Гамидли. Это водитель Гули, который помогал Зейналову скрыться после расправы. Сейчас оба арестованы. Также выяснилось, что Хана не внедряли в окружение Гули, а завербовали, когда он уже находился в числе доверенных лиц Салифова.

Как сообщало URA.RU, ранее появился воровской «прогон» (указание к действию — прим. ред.), подписанный воровской верхушкой страны во главе с Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и Олегом Шишкановым (Олег Шишкан), в котором говорилось, что Намик Бакинский больше не вор — «он есть никто и звать его никак».

Братья Намик (слева) и Надир Салифовы Фото: «Прайм Крайм»