Авторитеты выступили с новым заявлением после смерти Гули

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В борьбе за наследство Гули появились фальшивки Фото: «Прайм Крайм»
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Противостояние воров в законе

Руководители российского криминалитета сделали новое заявление после убийства 47-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

«Ни все вместе, ни каждый по отдельности из воров, упомянутых во вброшенном в СМИ так называемом, „прогоне“ о раскороновании младшего брата Гули, вора в законе Намика Салифова, к этому непричастны. Так же, как и ни один вор в законе не причастен к убийству Гули», — предает слова авторитетов издание. Российские воры, перечисленные в «прогоне», утверждают, что не имеют претензий к брату Гули Намику Бакинскому, который получил в наследство многомиллиардную империю покойного.

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Верхушка криминалитета считает, что за убийством Гули стоит родной брат Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского) Намик Джаниев, полковник таможенной службы Азербайджана. Считается, что Ровшан Ленкоранский был убит по приказу Гули, а сейчас произошла кровная месть. Воры уверены, что «прогон» вбросили именно люди Джаниева.

По данным издания, убийца Гули, его телохранитель Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский, уже дал в полиции показания, что убивал по найму. Причем обещанных за убийство пяти миллионов долларов он так и не получил. Киллер пошел на сотрудничество со следствием после того, как узнал, что его должен был ликвидировать сообщник — Амир Гамидли. Это водитель Гули, который помогал Зейналову скрыться после расправы. Сейчас оба арестованы. Также выяснилось, что Хана не внедряли в окружение Гули, а завербовали, когда он уже находился в числе доверенных лиц Салифова.

Как сообщало URA.RU, ранее появился воровской «прогон» (указание к действию — прим. ред.), подписанный воровской верхушкой страны во главе с Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и Олегом Шишкановым (Олег Шишкан), в котором говорилось, что Намик Бакинский больше не вор — «он есть никто и звать его никак».

Братья Намик (слева) и Надир Салифовы
Фото: «Прайм Крайм»
«Прогон», от которого открещиваются криминальные авторитеты
Фото: dailystorm.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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