В титановой столице России — рекордный рост безработицы

Рост количества безработных в Верхней Салде логично совпал с экономическим падением на предприятии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхней Салде Свердловской области, где базируется крупнейший в России производитель титана ВСМПО-АВИСМА, отмечен шестикратный рост безработицы. Информация об этом появилась в официально группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Если на 1 марта 2020 года в Верхней Салде официально было зарегистрировано 118 безработных, то на 17 августа — уже 764, то есть их число выросло более чем в 6 раз», — гласит сообщение. По данным городского центра занятости, среди поставленных на учет есть как бывшие индивидуальные предприниматели, так и бывшие работники предприятий и организаций.

Основным градообразующим предприятием Верхней Салды является корпорация ВСМПО-АВИСМА — один из крупнейших в мире производителей титана для нужд аэрокосмической отрасли. Ранее URA.RU писало о том, что выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса сократилась в 2,5 тысячи раз по сравнению с показателями прошлого года. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции и секвестировало все непрофильные расходы. При этом руководство ВСМПО заверило, что работники сокращаться не будут — для этого создан цех по обслуживанию промышленных объектов, куда должны перевести всех высвободившихся работников.

Однако массовый рост числа безработных на рынке труда Верхней Салды заставляет подозревать, что сокращения избежали не все. В дирекции по связям с общественностью ВСМПО-АВИСМА URA.RU предложили направить запрос о масштабах сокращений на предприятии. На момент публикации ответ на него не поступил.