Главный развлекательный парк Кургана может не открыться в срок

В парке срываются сроки ремонта в зоне аттракционов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэру Кургана Андрею Потапову во время обхода ЦПКиО не понравились темпы обновления одной из зон парка. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба городской администрации.

«Глава города Кургана Андрей Потапов остался недоволен темпами выполнения работ», — рассказали в мэрии. Потапову не понравилась работа представителей ООО «Инвестстройпроект», которые обновляют территорию, где раньше стояли аттракционы. Пока подрядчик продолжает укладывать плитку.

Работы, по словам подрядчика, пришлось приостановить из-за проблем у завода-поставщика. Он пообещал, что дополнительно выделит бригаду из 25 человек на установку бортового камня и закончит все работы до окончания строительного сезона. «Объемы работ, которые еще не выполнены, — большие», — добавил Потапов.

Капитальный ремонт ЦПКиО, впервые за 50 лет существования парка, начался в 2019 году и продолжается в текущем. Однако не все работы были выполнены качественно.