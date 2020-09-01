Как получить выплаты на ребенка два раза подряд

В России родители могут получить пособие на ребенка два раза. Это касается семей, в которых детям исполнилось три года в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.
«Родители могут обратиться за пособием и получить по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь, а также единовременную выплату в 10 тысяч рублей и дополнительную — в 5 тысяч рублей», — сообщает «ФедералПресс». Заявление на получение выплат можно подать на сайте госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда. Для получения двойного пособия родителям необходимо обратиться не раньше месяца, в котором ребенку исполнилось три года, уточняет телеканал 360.
Ранее в беседе с URA.RU экономист Виталий Калугин рассказал, что «коронавирусные» выплаты по 10 тысяч для семей с детьми следует оставить до конца 2020 года. В противном случае многим россиянам придется «таксовать, чтобы заработать на еду».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.