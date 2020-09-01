Сократилось число сотрудников правительственной базы отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после оптимизации двух госучреждений, к одному из которых относится база отдыха «Болдинцево» с резиденцией главы региона, часть персонала перевели в город. Таким образом, сократилось число тех, кто ходил на работу на Болдинцево, где находится ГБУ «Управление гостиничного хозяйства» (УГХ). Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к правительству.

«После начала присоединения УГХ к управлению по обеспечению деятельности правительства бухгалтерию и управленческий персонал [кадровиков, закупщиков] с базы перевели в Курган. Остались только повара, горничные, технички, сторожа», — пояснил инсайдер.

Другой источник добавил, что в резиденцию губернатора, которая внутри базы отдыха, из оставшихся сотрудников почти никого не пропускают. Действует система пропусков. А переведенные в Курган сотрудники работали в здании столовой недалеко от резиденции.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU пояснили, что реорганизация двух ГБУ проводится с целью «рационального использования материально-технического потенциала госучреждений, подведомственных правительству Курганской области, повышения эффективности расходования бюджетных средств и усиления контроля за их использованием». При этом изменение штатной численности в рамках реорганизации не предусмотрено, пояснили в правительстве. По открытым данным, расходы УГХ в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизились на 2,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГБУ «Управление гостиничного хозяйства» произошла смена руководства. Виталия Кутового, проработавшего на посту 12 лет, сменил Антон Науменко, экс-директор ГБУ «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области».