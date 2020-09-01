Число активных больных растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области 2 сентября выявлено 115 новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом количество активных больных коронавирусом, согласно официальным данным, превысило 5 015 человек. Подобные показатели были в конце июня.

За последние сутки с диагнозом COVID в регионе умерло шесть пациентов, за все время пандемии скончалось 460 свердловчан. «Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 261. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в штабе. Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 25 547. Общее число выписанных достигло 20 072, 50 из них выписали за последние сутки.

Число активных больных коронавирусом в Свердловской области URA.RU

Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие кинотеатров 9 сентября, однако официального распоряжения пока не было. Ранее ожидалось, что кинотеатры могут открыться с 25 августа. Об этом сообщал замгубернатора Алексей Орлов, он отмечал, что решение будет принято, исходя из числа новых заболевших коронавирусом. Также Евгений Куйвашев назвал дату проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night). Мероприятие состоится 18 сентября в стандартном формате: музыканты будут выступать на улицах и в ресторанах.