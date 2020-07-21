В Тюмени назвали возможную дату визита Путина

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Владимир Путин на заводе
Президент России согласился провести совещание в Тобольске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Тюменской области предложит президенту России Владимиру Путину посетить нефтегазовый форум, который пройдет в региональной столице 22—24 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. Ранее стало известно, что глава страны намерен приехать в Тобольск в сентябре.

«Проведение XI Тюменского нефтегазового форума также запланировано на сентябрь. В данный момент правительством Тюменской области рассматривается вопрос интеграции мероприятия в повестку рабочей поездки президента России», — рассказали в пресс-службе форума.

По словам заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, Путин приедет в Тобольск, чтобы провести совещание по развитию нефтегазохимии, на которое его пригласила компания «Сибур». Кроме того, президент посетит крупный комплекс «Запсибнефтехим», готовящийся «Сибуром» к запуску. Инвестор и администрация Тобольска пока обладают информацией о подробностях визита.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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