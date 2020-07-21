В Тюмени назвали возможную дату визита Путина

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень », Viber-канале « Тюмень » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

По словам заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, Путин приедет в Тобольск, чтобы провести совещание по развитию нефтегазохимии, на которое его пригласила компания «Сибур». Кроме того, президент посетит крупный комплекс «Запсибнефтехим», готовящийся «Сибуром» к запуску. Инвестор и администрация Тобольска пока обладают информацией о подробностях визита.

«Проведение XI Тюменского нефтегазового форума также запланировано на сентябрь. В данный момент правительством Тюменской области рассматривается вопрос интеграции мероприятия в повестку рабочей поездки президента России», — рассказали в пресс-службе форума.

Правительство Тюменской области предложит президенту России Владимиру Путину посетить нефтегазовый форум, который пройдет в региональной столице 22—24 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. Ранее стало известно, что глава страны намерен приехать в Тобольск в сентябре.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно