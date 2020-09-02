Стало известно, когда пройдет прощание с Борисом Клюевым

Борис Клюев работал до последнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прощание с актером Борисом Клюевым пройдет 4 сентября в Государственном Академическом Малом театре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино Союза кинематографистов России.

«Прощание с Борисом Клюевым назначено на 4 сентября», — передает агентство. Народный артист России Борис Клюев скончался во вторник на 77-м году жизни. Прощание с актером пройдет на сцене театра. Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по роли графа Рошфора в картине « Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрософта Холмса в телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Также на его счету роли в спектаклях «Король Лир», «Корсиканка», «Мольер», «Пиковая дама», «Маскарад» и других. В Малом театре Клюев служил с 1969 года.

В мае 2018 года актер объявил о том, что борется с онкологическим заболеванием. Руководитель Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что Клюев работал до последнего — играл в спектакле «Большая тройка (Ялта-45). Две недели назад актер попал в больницу. Воспоминаниями о Клюеве с URA.RU поделился актер Виктор Евграфов, снимавшийся с Клюевым в фильме о Шерлоке Холмсе и исполнившим роль профессора Мориарти. Он отметил, что Клюев обладал большим желанием делиться своим талантом.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.