01 сентября 2020

Курганский губернатор раскрыл причины срыва строек

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Вадим Шумков ждет желающих ремонтировать дворы и дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сроки ремонта и строительства ряда объектов в Курганской области оказались сорваны из-за нехватки квалифицированных подрядчиков. Еще одна причина — в нежелании некоторых муниципальных чиновников заниматься своей работой, заявил губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера разбирались по ряду строек и ремонтов, идущих „со скрипом“. Причины банальны. В отдельных, к счастью, уже единичных случаях, это муниципальные „горе-заказчики“, с маниакальным упорством не желающие заниматься своей непосредственной работой», — написал глава региона. Вторая причина — «затык с подрядчиками», готовыми работать не кустарно.

По словам Шумкова, в регионе ощущается острая нехватка штукатуров, маляров, кровельщиков, установщиков вентилируемых фасадов, специалистов по дорожным работам, проектировщиков. «Те, кто переживал, что у нас засилье „тюменско-екатеринбургско-челябинских“ подрядчиков — друзья, пришло ваше время, welcome», — добавил губернатор. Он отметил, что только в Кургане до сих пор не найдены подрядчики на 30 дворов, пять общественных территорий и ремонт нескольких улиц: «Нужно лишь подготовить заявки, выполнить эту работу и получить оплату. Мы ждем».

Ранее URA.RU сообщало, что к новому учебному году в Курганской области не успели завершить капитальный ремонт в пяти образовательных учреждениях. Позже Шумков заявил, что готов лично в свободное от работы время ремонтировать школы. «Я в детстве занимался строительными и малярными работами, могу покрасить любую батарею, любое окно, любую дверь», — рассказал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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