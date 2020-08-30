Курганский губернатор заявил, что готов лично ремонтировать школы

Вадим Шумков: «Могу покрасить любую батарею, любое окно, любую дверь» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области готов лично подключиться к ремонту школ, чтобы они как можно скорее были готовы к образовательному процессу. Об этом он заявил в интервью ГТРК «Курган», которое вышло 31 августа на телеканале «Россия 24».

«Родители пишут письма, что надо закончить [ремонт школ]. Да здорово! Я сам готов в свободное от работы время тоже отдаться этому процессу. Я, кстати, не гнушаюсь ручного труда. Я в детстве занимался строительными и малярными работами, могу покрасить любую батарею, любое окно, любую дверь», — рассказал Шумков. Он добавил, что при посещении школ у него часто возникают вопросы, почему они находятся в плохом состоянии: «Я понимаю, что денег не было. Но есть же вещи, которые можно сделать своими руками. Если мы любим своих детей — давайте просто это сделаем».

Объясняя затянувшиеся работы в некоторых учебных заведениях, Шумков отметил, что невозможно сделать комплексный ремонт школ, которыми никто не занимался 40-45 лет, за 1,5 месяца. Он отметил, что к ноябрю большинство ремонтируемых школ будут готовы принять детей. Губернатор также заявил, что оставлять учебные заведения вообще без ремонта было нельзя: «Когда ребенок может изучать астрономию через дырявую кровлю — безобразие».

Ранее URA.RU сообщало, что к новому учебному году в Курганской области не успели завершить капитальный ремонт в пяти образовательных учреждениях Кургана, Кетовского, Половинского, Куртамышского и Звериноголовского районов. Пока в них дети учиться не смогут. Еще 15 школ находятся в стадии ремонта, но в них он не настолько масштабный, чтобы не принимать детей.