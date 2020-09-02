ТАСС: Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Бывший губернатор отказался признавать свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Следственный комитет России предъявил обвинения экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори», — цитирует издание источника. Бывший губернатор отказался признавать свою вину.

Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 9 июля его задержали. Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве.

Уголовное дело против Фургала об убийстве бизнесмена Евгения Зори прекратили в 2004 году. Изначально Фургала привлекли в качестве подозреваемого. Свидетели давали показания против него. Также о его вине говорили некоторые материалы следствия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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