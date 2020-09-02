ТАСС: Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

Следственный комитет России предъявил обвинения экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори», — цитирует издание источника. Бывший губернатор отказался признавать свою вину.
Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 9 июля его задержали. Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве.
Уголовное дело против Фургала об убийстве бизнесмена Евгения Зори прекратили в 2004 году. Изначально Фургала привлекли в качестве подозреваемого. Свидетели давали показания против него. Также о его вине говорили некоторые материалы следствия.
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