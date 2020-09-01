Свердловскому депутату грозит статья об умышленном убийстве

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена Сергея Титова. Адвокат семьи погибшего требует ужесточения статьи для депутата свердловского заксобрания Александра Коркина.
«Перед судом предстанет депутат Законодательного Собрания Свердловской области, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности по ч.1 ст. 109 УК РФ», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. По этой статье Александру Коркину грозит до двух лет заключения. Однако с этим не согласна семья погибшего. «Я буду добиваться переквалификации дела и ужесточения статьи на 105 „убийство“», — заявил URA.RU Дмитрий Жикин, представляющий интересы матери погибшего.
Ранее URA.RU сообщало, что 5 сентября 2019 пьяная компания, отмечая окончание подготовки к выборам в Госдуму, каталась на катере по реке Лозьва. Неожиданно прозвучал выстрел — был ранен в голову Сергей Титов. В больнице Серова его прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, после чего Титова доставили в ГКБ №40 столицы Урала, а спустя время перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался.
Участники банкета утверждали, что произошел самострел: якобы Титов потянулся к ружью и случайно зацепил курок. Однако экспертизы позволили установить, что выстрел в Титова был произведен с расстояния — обвинение предъявлено хозяину ружья, депутату свердловского заксобрания от ЛДПР Александру Коркину. Первое время депутат отрицал участие в банкете. Позже признался, что был там, но заявил URA.RU, что не виновен, что произошел несчастный случай.
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