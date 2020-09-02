Глава Минэнерго раскрыл, когда увеличится спрос на нефть

Глава Минэнерго Александр Новак уверен, что спрос на нефть увеличится в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что восстановление спроса на потребление нефти произойдет в 2021 году после того, как мировая экономика справится с последствиями пандемии коронавируса. Об этом чиновник заявил на совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой отрасли, на котором присутствовала и губернатор ХМАО Наталья Комарова, передает корреспондент URA.RU.

«Появились уже вакцины от коронавируса, Россия является первой страной, которая ее зарегистрировала. Мы надеемся, что это повлияет на то, что в мире все-таки не будет второй волны, а будет более быстрое восстановление спроса. На что мы также будем предлагать реагировать по сделке ОПЕК +, мы держим руку на пульсе», — заявил Новак. Он также отметил, что по итогам 2020 года потребление нефти сократится на 10 процентов.

Губернатор ХМАО во время своего доклада отметила, что в округе с начала года произошло снижение добычи нефти на 10 процентов. А в перспективе прогнозируется снижение объемов геологоразведочных работ на треть, что отразится на снижении запасов нефти: «Только в нашем регионе эти процессы повлияют на сокращение занятости в нефтяной и сервисных отраслях на трехлетний период, на снижение до 20 процентов бюджетных доходов».

Глава региона заявила, что для противостояния негативному сценарию нефтяные компании в ХМАО занимаются снижением себестоимости добычи углеводородов и развитию инноваций. На месторождениях с низкой рентабельностью сейчас проходит апробация специальных налоговых режимов. «С переходом его на постоянно действующий механизм», — добавила Комарова.