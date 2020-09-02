Перед приездом Путина в Тобольске проводят перепись населения

Владимир Путин посетит Тобольск в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За три недели до визита президента России Владимира Путина в Тобольск (Тюменская область) местная полиция начала проводить поквартирный обход жителей города. Об этом URA.RU рассказали тоболяки, обратившиеся в редакцию. Они пояснили, что полицейские выборочно проверяют регистрацию у жильцов многоквартирных домов.

«На прошлой неделе к нам и соседям заходила полиция. Сотрудники спросили, зарегистрированы ли мы по адресу, по которому проживаем. То есть, в квартире. Мы ответили, мол, да, все в порядке. Они вежливо попрощались и ушли», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

Тоболяки считают, что это напрямую связано с предстоящим визитом главы государства. В городской администрации агентству сообщили, что никаких проверок не ведут. Там отметили, что поквартирный обход полиции, возможно, связан с предстоящей всероссийской переписью населения. В областное ГУВД направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что в сентябре президент Владимир Путин собирается приехать в Тобольск на совещание по развитию нефтегазохимии. По данным источников URA.RU в силовых структурах, на время визита главы государства город могут временно закрыть.