02 сентября 2020

Россиянам объявили, когда станут доступными путешествия в Европу

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Европу откроют для туристов только в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Начало туристического сезона в Европе ожидается лишь в начале 2021 года. Об этом заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

«Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года», — передает его слова газета «Известия».

При этом Горин отметил, что открытие европейских границ может произойти раньше —в IV квартале текущего года. В ближайшее время, по мнению эксперта, будет происходить восстановление регулярных рейсов в Европу — примерно раз в неделю — для определенных категорий россиян. В Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ) прогнозы не такие оптимистичные. Там считают, что Евросоюз откроется для туристов не ранее весны следующего года.

Россия закрыла границы в марте из-за пандемии коронавируса. 1 августа Россия возобновила международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. Также рассматривается возможность возобновления перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Китай и Египет. Накануне Евросоюз отказался открывать границы для россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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