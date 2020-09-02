Россиянам объявили, когда станут доступными путешествия в Европу

Начало туристического сезона в Европе ожидается лишь в начале 2021 года. Об этом заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
«Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года», — передает его слова газета «Известия».
При этом Горин отметил, что открытие европейских границ может произойти раньше —в IV квартале текущего года. В ближайшее время, по мнению эксперта, будет происходить восстановление регулярных рейсов в Европу — примерно раз в неделю — для определенных категорий россиян. В Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ) прогнозы не такие оптимистичные. Там считают, что Евросоюз откроется для туристов не ранее весны следующего года.
Россия закрыла границы в марте из-за пандемии коронавируса. 1 августа Россия возобновила международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. Также рассматривается возможность возобновления перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Китай и Египет. Накануне Евросоюз отказался открывать границы для россиян.
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