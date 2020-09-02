Экономист: доллар потеряет треть стоимости в 2021 году

В 2021 году доллар может сильно обесцениться по отношению к евро. Валюта ослабнет более чем на треть, считает главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
«Действительно открылась возможность избавиться от доллара», — заявил эксперт агентству Reuters. Линдал предположил, что в следующем году доллар может обвалиться на 36%. При этом в 2020 валюта уже потеряла 11% от своего пикового значения за год.
Большая часть инвесторов не совсем согласны с мнением Линдала, они считают, что доллар обесценится еще сильнее. Эксперты объясняют, что экономика Соединенных Штатов серьезно упала из-за пандемии. Меры по смягчению последствий ковида образуют дефицит бюджета в США. Многие начали избавляться от долларов уже сейчас.
Оказалось, что во время пандемии в Штатах напечатали больше долларов, чем за последние 200 лет, пишет агентство Nation news. Российский экономист Никита Масленников уточнил, что на фоне кризиса произойдет с российским рублем в этом году.
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