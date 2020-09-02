Бригада курганских рабочих, которых нанимала предприниматель для ремонта дома, не получила полный расчет. При обсуждении долга женщина сделала неожиданное признание. Аудио переговоров URA.RU предоставили рабочие, пожелавшие не быть названными.
Бригада ремонтировала фасад дома №28 по ул. Ленина в Каргаполье. После требования расплатиться в полном объеме, предприниматель отправила сообщение: «Не надо на меня наезжать. Я в 90-х расстреливала сама лично людей, которые от меня хотели незаслуженно получить баблище. Если вы плохо сработали, имейте совесть признать это», — заявила женщина.
При обсуждении расценивать ли сообщение, как угрозу, предприниматель пояснила, что говорила о расстреле из рогатки. Судя по ее словам, бригада не справилась с работами. Но в итоге переговоров призвала к миру. «Я в бандитов не играю. У меня есть правоохранительные органы, которым я плачу немаленькие налоги каждый год. Я содержу как минимум батальон полиции. Поэтому давайте разговаривать по-хорошему», — сказала предприниматель.
Рабочие пояснили, что не могли качественно выполнять работы, потому что дом разваливался. «Мы могли руку просунуть в щели между кладкой внутрь комнаты. И эти дыры надо было замазывать какой-то самодельной смесью. Там нужен капремонт, а не штукатурка», — пояснил курганец.
Получить комментарии предпринимателя URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет ее номера телефона. В открытых данных телефон компаний не указан. По данным СБИС, операции по счетам у одной из организаций приостановлены налоговой в 2017 году. На 2018 год задолженность по налогам и взносам компании составила 69 655 р. Вторая компания, где женщина является президентом, занимается благотворительностью.
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