02 сентября 2020
01 сентября 2020

Источник: Голикова едет в Пермь перед выборами губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Татьяна Голикова посетит Пермь 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Голикова планирует посетить Прикамье за два дня до выборов губернатора.

«Голикову ждут в Перми в среду, 9 сентября», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что ее визит связан в том числе с предстоящими выборами губернатора Пермского края, которые пройдут в регионе с 11 по 13 сентября.

«Вероятно, Голикова может еще объявить о том, что из Перми также возобновятся международные рейсы. К ней же как раз накануне с этим предложением обратился пермский минтранс», — уточнил инсайдер. В пресс-службе правительства Пермского края пояснили URA.RU, что визит Голиковой в планах на следующую неделю пока не стоит.

URA.RU рассказывало, что в Пермь 28 августа приезжал другой заместитель председателя правительства Михаила Мишустина Дмитрий Чернышенко. Он посетил «Морион» и социокультурное пространство «Завод Шпагина». Также 25 августа Пермь и Кунгур посещал министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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