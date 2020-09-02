Источник: Голикова едет в Пермь перед выборами губернатора

Татьяна Голикова посетит Пермь 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Голикова планирует посетить Прикамье за два дня до выборов губернатора.

«Голикову ждут в Перми в среду, 9 сентября», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что ее визит связан в том числе с предстоящими выборами губернатора Пермского края, которые пройдут в регионе с 11 по 13 сентября.

«Вероятно, Голикова может еще объявить о том, что из Перми также возобновятся международные рейсы. К ней же как раз накануне с этим предложением обратился пермский минтранс», — уточнил инсайдер. В пресс-службе правительства Пермского края пояснили URA.RU, что визит Голиковой в планах на следующую неделю пока не стоит.

URA.RU рассказывало, что в Пермь 28 августа приезжал другой заместитель председателя правительства Михаила Мишустина Дмитрий Чернышенко. Он посетил «Морион» и социокультурное пространство «Завод Шпагина». Также 25 августа Пермь и Кунгур посещал министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков.