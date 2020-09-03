Белорусские спецслужбы обладают возможностями для записи телефонных разговоров Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Перехват телефонного разговора между Варшавой и Берлином был технически возможен, заявил URA.RU историк спецслужб Александр Колпакиди. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны могут предоставить Москве запись этой беседы.

«Технически [перехватить телефонный разговор] возможно. Есть специальные службы. Самая сильная — в Америке. Американцы вообще все разговоры записывают. У нас [в России], говорят, тоже могут. У Белоруссии очень сильная спецслужба. К тому же у поляков постоянно перехватывают и записывают разговоры», — отметил Колпакиди.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о том, что Минску удалось перехватить телефонный разговор между Германией и Польшей. Из данный беседы, по его словам, удалось узнать, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального — это фальсификация. Глава Белоруссии пообещал передать запись разговора в ФСБ, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее в правительстве Германии заявили, что нашли в организме блогера Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок». В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения санкций против России, передает агентство Nation News.

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