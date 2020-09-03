В Кургане активизировался тюменский криминал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители тюменского криминалитета приходят в Курганскую область. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

«То, что происходит, свидетельствует о конфликте. Поджог автомобиля бизнесмена, а затем происходящее на рынках, вероятно, может быть началом вытеснения курганцев», — считает один из осведомленных источников. По его информации, не так давно из Кургана в Казахстан уехал предприниматель с криминальным прошлым. Кроме того, в городе не стало «смотрящего». Ранее им был Евгений Петров по кличке «Петренок», но он отказался от статуса.

Инсайдер в криминальных кругах Тюмени подтвердил URA.RU возросший интересе к Кургану. В Тюмени у криминальных кругов проблемы. «В криминальных кругах Тюмени наблюдается бурление в плане крышевания курганского бизнеса — поскольку там вроде бы как посвободнее», — поделился инсайдер. По мнению источника, остатки крупных банд сейчас перешли на легальный бизнес. Оставшиеся криминальные круги занимаются наркотиками и мелкой преступностью.

Курганской областью интересуются те, кто не смог перестроиться с 90-х годов. «Эти товарищи ждут выхода Ганса [бывший вор в законе Юрий Тишенков] из тюрьмы, которого раскороновали из-за его намерений прибрать к рукам курганскую таможню», — рассказал инсайдер. У Тишенкова была банда, которая занималась вымогательством, крышеванием и рэкетом. Ему дали 12 лет по обвинению в организации заказного убийства. Конец срока — 9 ноября 2021 года.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.