Из-за игрушечного пистолета женщину с ребенком едва не лишили возможности лететь домой Фото: скриншот видео, «ВестиRU»

Жительница ЯНАО с сыном-дошкольником не могли пройти досмотр при посадке в самолет в аэропорту Симферополя из-за того, что служба безопасности не пропускала ребенка с игрушечным пистолетом. Видеозапись конфликта передали журналистам канала «Вести» очевидцы инцидента.

«Обратите внимание, ребенка с вот этой игрушкой — собачкой — не пропускают в самолет, видя в нем пистолет, угрозу», — сообщает свидетельница происшествия, заснявшая конфликт на камеру. Как сообщают «Вести» со ссылкой на пассажиров, инцидент произошел вечером 2 сентября, женщина с ребенком якобы летели в Надым с пересадкой в Москве.

Из комментариев очевидцев следует, что на пропускном пункте женщину отказались пропускать через пункт досмотра пассажиров в аэропорту Симферополя. Работники службы безопасности мотивировали свои действия тем, что проносить на борт в ручной клади игрушечные пистолеты запрещено.

Между тем, в аэропорту Симферополя опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажиры якобы не смогли вылететь из-за игрушечного пистолета. «После проведения предполетных формальностей пассажир с ребенком и игрушечным пистолетом был отправлен своим рейсом», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, уточнив также, что женщина с ребенком летели не в Москву, а в Челябинск.