Челябинским силовики занялись кандидатом в депутаты

В Миассе продолжаются политические скандалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис власти в Миассе

В полицию переданы материалы на кандидата в депутаты горсобрания Миасса (Челябинская область) Александра Бирюкова. Об этом URA.RU сообщили в территориальной избирательной комиссии Миасса. Бирюкову грозит уголовное дело за использование поддельного диплома о высшем образовании.

«У Бирюкова два диплома. На основании первого диплома он получал второй. Мы запросили первое учебное заведение, нам сообщили, что диплома с такими данными не выдавали, — сообщили URA.RU в комиссии. — Материалы переданы в полицию». По данным URA.RU, готовится возбуждение уголовного дело против Бирюкова. «Он воспользовался поддельным дипломом, чтобы учиться в другом вузе, а это уже наказуемо. С выборов его могут снять по суду», — пояснил URA.RU источник в силовых структурах. Связаться с Бирюковым не удалось. В комиссии URA.RU сообщили, что тоже не могут дозвониться до кандидата.

Бирюков является гендиректором и соучредителем фирмы «ФинПромСтрой». На выборы он выдвинулся самовыдвиженцем. Его деловой партнер — Валерий Храмцов, сын которого Вадим Храмцов также участвует в выборах в горсобрание Миасса как самовыдвиженец.

Бирюков, Храмцов-младший и советник экс-мэра Миасса Тадий Уминский на выборах в Миассе представляют так называемую «группу коммунальщиков». У Уминского из-за долгов перед автозаводом «Урал» арестовано имущество. Миасс считается самым проблемным городом региона. Губернатор Алексей Текслер во время визита в Миасс 3 сентября потребовал прекратить межэлитные разборки. Выборы в горсобрание Миасса пройдут с 11 по 13 сентября.