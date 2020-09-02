Текслер вмешался в войну кланов проблемного челябинского города

Алексей Текслер потребовал прекратить межэлитные разборки в Миассе Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Кризис власти в Миассе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 сентября в Миассе потребовал прекратить межэлитные войны. Это требование было адресовано депутатам городского собрания, передает корреспондент URA.RU. За 10 лет в Миассе семь раз менялась власть, из-за чего город считается самым политически нестабильным в регионе.

«За последние десять лет здесь много раз сменились главы, это бардак, — заявил Текслер — Чтобы город развивался, депутатам надо работать на благо жителей, а не заниматься межэлитными разборками. Депутаты должны действовать вместе с исполнительной властью». Это заявление было сделано на заседании городского союза промышленников «За развитие Миасса». Визит в Миасс проходит в рамках инспекционной проверки, которую проводит Текслер, объезжая муниципалитеты.

В Миассе, как и в других городах и районах области, с 11 по 13 сентября пройдут выборы в ЗСО и выборы в органы местного самоуправления. Выборы в горсобрание Миасса самые конкурентные в регионе, на 25 мест претендует 190 кандидатов. В избирательной кампании сошлись в борьбе между собой все местные кланы, среди которых есть представители криминальных группировок.

Кланы спорят между собой не только на выборах, но и в самом горсобрании. За последние 10 лет у каждого главы был свой конфликт с депутатским корпусом. 28 августа депутаты отказались принять отчет мэра Миасса Григория Тонких. Как сообщают источники в Миассе, этот демарш расценивается как попытка ряда народных избранников «хлопнуть дверью» перед потерей полномочий, которые истекают 13 сентября.